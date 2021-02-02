(أنسامد) - فبراير 2 - روما - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معاً، اليوم، حيث ناقش سموهما جملة من القضايا الوطنية والاستراتيجية.



كما اطلع سموهما على آخر استعدادات فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ تمهيداً لوصول مسبار الأمل إلى مدار الكوكب الأحمر خلال الأيام المقبلة، حيث قدمت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، شرحاً مفصلاً لرحلة مسبار الأمل إلى المريخ خلال مراحله الأخيرة، إيذاناً بدخوله مدار الكوكب الأحمر في التاسع من فبراير 2021، لتكون الإمارات بهذا الإنجاز الدولة الخامسة التي تنجح في إطلاق مهمات مريخية، وثالث دولة تصل إلى مدار المريخ بنجاح من المحاولة الأولى، علماً الإمارات والولايات المتحدة والصين تقود ثلاث بعثات استكشافية للكوكب الأحمر خلال شهر فبراير الجاري.



ومع بدء العد التنازلي لوصول "مسبار الأمل" المريخ، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شعب الإمارات وشعوب الوطن العربي إلى المشاركة في هذه اللحظة التاريخية، والاحتفال بها كأول إنجاز في تاريخ الأمة العربية، يسهم في وضع العالم العربي على خريطة التميز المعرفي ويسهم في تعزيز قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة. (أنسامد).



