طيران الإمارات:الشركة الناقلة الرائدة على مستوى العالم

انسامد - اول ديسمبر - كانون الاول - نالت طيران الإمارات لقب الناقلة الرائدة على مستوى العالم في ثلاث فئات رئيسية لجوائز السفر العالمية 2020: الدرجة السياحية الرائدة وأفضل برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين وأفضل صالة رجال الأعمال.



وكانت طيران الإمارات حصلت مطلع الشهر الجاري أيضا على أربعة ألقاب إقليمية ضمن جوائز السفر العالمية: العلامة التجارية الرائدة في مجال الطيران وصالة رجال الأعمال الرائدة وبرنامج مكافأة الولاء والموقع الشبكي لناقلة جوية على مستوى الشرق الأوسط.



وحازت طيران الإمارات أعلى التصنيفات في كل من الفئتين العالمية والإقليمية بناء على تصويت وترشيح المشاركين الأمر الذي يبرز جهودها المستمرة ونهجها المركز لتعزيز تجربة العملاء باستمرار على الرغم من التحديات التي يفرضها الوباء العالمي.



وتأتي أحدث الجوائز في أعقاب سلسلة من الجوائز الأخرى التي نالتها طيران الإمارات بما فيها ناقلة العام 2020 ضمن جوائز "صن ترافيل" وأفضل ناقلة للرحلات الطويلة ضمن جوائز تايمز وصنداي تايمز في المملكة المتحدة بالإضافة إلى تصنيفها الناقلة الأعلى أمانا في العالم لتعاملها مع الجائحة وفقا لـ"معيار السفر الآمن