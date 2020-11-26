أدنوك تعزز دورها شريكا مثاليا جاذبا للاستثمارات الأجنبية

26 أنسامد - 26 نوفمبر / تشرين الثاني/ وام - حققت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" نقلة نوعية في توسيع نطاق برنامجها للشراكات الاستراتيجية والذي نجحت من خلاله في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 237 مليار درهم منذ العام 2016 ما يعكس صواب نهجها الاستباقي والمرن لإدارة أصولها والاستثمارات المشتركة وتحقيق قيمة مضافة لدولة الإمارات وأبوظبي.



وحلت دولة الإمارات في المرتبة الـ 19 عالميا ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا عالميا جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 الصادر عن شركة كيرني والذي استند على دراسة استقصائية شملت أكثر من 500 من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين وهو ما يعكس مكانة الإمارات الرائدة واحدة من أفضل الدول عاليما في جذب الاسثمارات الأجنبية المباشرة ومزاولة الأعمال.



وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي جهود " أدنوك " في توسيع شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة حيث تمكنت أدنوك خلال السنوات الـ5 الماضية من استقطاب الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية التي تعكس ثقة المستثمرين العالميين في أدنوك ومشاريعها لتقدم نموذجا متميزا للمؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية الراغبة في توظيف رأس المال على المدى الطويل في أصول رئيسية بقطاع النفط والغاز.



وعززت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها " أدنوك " عبر كبرى الشركات والمؤسسات الدولية الرائدة مكانتها ودورها المحوري كمحفز للاستثمار المسؤول والمستدام وخلق القيمة المضافة بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمار في مختلف الظروف وذلك بفضل البيئة الموثوقة والمستقرة ومنظومتها التشريعية المتميزة.



وتوزعت الاستمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها " أدنوك " منذ العام 2016 إلى استثمارات أجنبية في أصول تمتلكها أدنوك شملت خطوط أنابيب الغاز وخطوط أنابيب النفط والأصول العقارية إضافة إلى استثمارات أجنبية مباشرة من خلال المزايدات التنافسية المباشرة فضلا عن استثمارات أجنبية مشتركة.



وتعزز الشراكات النوعية لأدنوك دورها الحيوي شريكا مثاليا جاذبا للمستثمرين كما ترسخ مكانة دولة الإمارات وسجلها الطويل في استقطاب للاستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وذلك في إطار حرصها على إبرام شراكات متميزة تحقق أقصى قيمة ممكنة من محفظة أصولها عبر استقطاب استثمارات استراتيجية ذكية ومبتكرة.



وتمكنت أدنوك رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من جائحة كورونا والتقلبات التاريخية لأسعار النفط من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 62 مليار درهم خلال العام الجاري 2020 بما يجسد نجاح نهج أدنوك الذكي والمبتكر في التوسع في بناء الشراكات الاستراتيجية وتوفير الفرص الاستثمارية المشتركة التي أدت إلى إنجاز الشركة لعدد من الاتفاقيات والصفقات المهمة.



وأنجزت أدنوك خلال العام الجاري 2020 صفقة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 76 مليار درهم في واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم والذي مثل نموذجا للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة والبنية التحتية على مستوى الإمارات والمنطقة بمشاركة مؤسسات استثمار البنية التحتية الرائدة في العالم حيث تعد أكبر صفقة لمجموعة أدنوك.



كما وقعت "أدنوك" اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عددا من المؤسسات الاستثمارية وذلك للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك بلغت قيمتها 20 مليار درهم وحصلت أدنوك بموجبها على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم.



