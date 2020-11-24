الإمارات تدين الاعتداء على محطة توزيع منتجات بترولية في جدة

انسامد - 24 نوفمبر - تشرين الثاني - أدانت دولة الإمارات بشدة
الاعتداء الجبان الذي ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة
من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في
المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة
الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي و التخريبي و تعتبره دليلا
جديدا على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن و
الاستقرار في المنطقة.
و جددت الوزارة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات
الإرهابية و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها و
استقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة
مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
و أكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة و أمن المملكة
العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة
تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن و الاستقرار فيها.