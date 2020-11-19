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الجزائر تسجل 1038 حالة في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير الماضي
    أنسامد - 19 نوفمبر /تشرين الثاني - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الأربعاء تسجيل 1038 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا و20 حالة وفاة في يوم واحد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس بالجزائر في فبراير الماضي.

    وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 70 ألفا و629 حالة إصابة، و2206 حالات وفاة.

    وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 46 ألفا و386 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 43 مريضا بالعناية المركزة.

    يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

    وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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