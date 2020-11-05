الدفاع الجزائرية: ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية

أنسامد - 5 نوفمبر / تشرين الثاني - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء أنه تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية أم البواقي (شمال شرق)، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين بولاية قالمة (شمال شرق).



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن وحدات الجيش نفذت خلال الفترة من 28 أكتوبر الماضي إلى 3 نوفمبر الجاري عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة الجزائرية.



وأضاف البيان أن قوات حرس السواحل والدرك الوطني (تابع للجيش) تمكنت من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 935 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من ولايات وهران وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم (شمال غرب) والجزائر وتيبازة وبومرداس والشلف (شمال) والطارف وعنابة (شمال شرق)، فيما تم توقيف 36 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي (جنوب) والوادي وتبسة (شمال شرق) وتلمسان وغيليزان (شمال غرب).



