إكسبو 2020 يبحث مستقبل المدن الذكية والموائل المستدامة

انسامد - 2 نوفمبر - تشرين الثاني - ينطلق في الثالث من نوفمبر الحالي أسبوع التنمية الحضرية والريفية، ثالث أسابيع الموضوعات المتخصصة التي ينظمها إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وشركة سيمنس، شريك رقمنة البنية التحتية من فئة شريك أول رسمي وبمشاركة مسؤولين حكوميين من المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان والأكثر قدرة على التكيًف، ونخبة من خبراء التنمية والتقنية.



وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون في الفعالية التي تقام عن بعد عبر الإنترنت يومي 3 و4 نوفمبر مستقبل المدن الذكية التي ستكون مأهولة بالسكان بحلول عام 2050 وما يعنيه هذا التطور فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات، وكيف سيعيش السكان في توازن مع كوكبنا.



وستتناول المناقشات أيضا النماذجَ المؤثرة في توفير الخدمات، مثل المياه والصرف الصحي والصحة، ودور التقنية في هذا المجال، فضلا عن دمج أفضل الممارسات في القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات وإتاحة فرص للجميع.



وستُلقي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، كلمة بهذه المناسبة، التي سيتحدث فيها أيضا كل من السيد هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات والشرق الأوسط، والسيدة ميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية /موئل الأمم المتحدة/.



ومن بين المتحدثين البارزين في هذه الفعاليات أيضا السيد ديفيد لوكوك، المدير التنفيذي لتحالف كهربة الريف، والسيدة فيرجينيا راجي، عمدة مدينة روما الإيطالية، فضلا عن ممثلي عدد من المنظمات المعنيّة بتحسين حياة الناس في المجتمعات الحضرية والريفية، ومن بينها فريق قيادة المدن الأربعين المعني بالمناخ.



وسيشهد أسبوع التنمية الحضرية والريفية أيضا عقد جلسة بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسيلقي سعادة المهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي وعضو اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، كلمة في هذه الجلسة، التي سيحضرها نخبة من رؤساء بلديات المدن الكبرى وخبراء التخطيط الحضري، ومن بينهم السيد مكسوليسي كاوندا، عمدة مدينة ديربان، جنوب أفريقيا، والسيدة ديانا ألاركون غونزاليس، كبيرة المستشارين ومديرة الشؤون الدولية لمكسيكو سيتي، والدكتور دافيد بونزيني، الأستاذ المساعد في جامعة البوليتكنيك في مدينة ميلانو الإيطالية، والمتخصص في تخطيط المدن.



يذكر أن أسبوع التنمية الحضرية والريفية أحد أسابيع الموضوعات العشرة التي ينظمها إكسبو 2020 دبي في فترة ما قبل انطلاق الحدث الدولي، تمهيدا لمناقشة هذه الموضوعات على نطاق أوسع أثناء فعالياته التي ستقام على مدى ستة أشهر العام المقبل من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.



وتجمع أسابيع الموضوعات صنّاع السياسات البارزين وقادة القطاعات المرتبطة بكل موضوع وبعض الخبراء والمشاركين في إكسبو 2020 دبي، لبحث تحديات محددة وتبادل الأفكار بهدف وضع حلول يمكن تطويرها خلال الحدث الدولي.



وفي إطار هذه الأسابيع التي دشّنها إكسبو 2020 دبي بأسبوع الفضاء الشهر الماضي، تُعقد جلسات للنقاش وأخرى لطرح الأسئلة والإجابة عليها بمشاركة الجمهور.



وعلى مدى أشهره الستة، سيجمع إكسبو 2020 دبي حشدا من أسرته، بما في ذلك المشاركون الدوليون والشركاء الرسميون والجمهور، لبحث الحلول المشتركة للتحديات الملحّة، ومن بينها تلك المرتبطة بالأهداف العالمية، مثل المعرفة والتعلُّم والفضاء والماء.



وستسلط فعاليات الحدث الدولي الضوء على التزام إكسبو 2020 دبي بتشجيع التعاون من أجل تشكيل ملامح غد أفضل وأكثر استدامة للجميع عبر وضع الحلول المناسبة لهذه التحديات، وسيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.



