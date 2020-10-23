البابا فرنسيس يلتقي أعضاء لجنة جائزة زايد للإخوة الإنسانية

أنسامد- 23 أكتوبر/ تشرين الأول - التقى البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية اليوم في روما أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للإخوة الإنسانية وذلك عقب الإعلان عن فتح باب قبول الترشيحات للدورة الثانية من الجائزة.



وأعرب البابا فرنسيس راعي اللجنة العليا للأخوة الإنسانية خلال اللقاء عن سعادته بلقاء أعضاء لجنة جائزة زايد للإخوة الإنسانية، مشيرا إلى أن على لجنة التحكيم الاضطلاع بدورها الكبير في خدمة رسالتها، مؤكدا أن لجنة التحكيم تتمتع بحيادية واستقلال كامل في أداء رسالتها.



وطالبهم بترشيح شخصيات تستطيع أن تكمل مسيرتها الإنسانية بعد فوزها بالجائزة، بإعتبار أن غاية الجائزة تجمع بين تكريم الفائز وتحفيزه على الاستمرار والمواصلة في خدمة البشرية.



من جانبهم أعرب أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للإخوة الإنسانية عن امتنانهم لهذا اللقاء، وإيمانهم بمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وما شكله الحضور الأخوي والملهم لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية وتوقيعهما على الوثيقة في أبوظبي العام الماضي.



جدير بالذكر أن لجنة تحكيم جائزة زايد للإخوة الإنسانية وقبيل اجتماعها مع قداسة البابا فرنسيس باشرت أعمالها أمس وعقدت اجتماعها الأول في روما، واعتمدت قرارا باستمرار عقد هذه الاجتماعات كل أسبوعين خلال مرحلة التقديم، لمناقشة الآراء ووجهات النظر حول الترشيحات التي تمّ تلقّيها.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية