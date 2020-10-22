المغرب : 3577 إصابة جديدة بـ"كورونا

أنسامد - 22 أكتوبر / تشرين الأول - أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم ، تسجيل 3577 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 182580 حالة .



وافاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2924850 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان بانه تم تسجيل 52 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3079 حالة.



كما تم تسجيل 2796 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 151634.



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