المغرب : 3577 إصابة جديدة بـ"كورونا

أنسامد - 22 أكتوبر / تشرين الأول - أعلنت وزارة الصحة المغربية ،
اليوم ، تسجيل 3577 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد
خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس
إلى 182580 حالة .
وافاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن عدد الحالات المستبعدة، بعد
الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2924850 منذ
بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان بانه تم تسجيل 52 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى
3079 حالة.
كما تم تسجيل 2796 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية
للتعافي إلى 151634.