الكويت تسجل 7 حالات وفاة و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنسامد - 31 مايو / أيار - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم / الأحد / تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و851 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 212 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 27 ألفا و43 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في مؤتمر صحفي إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض.



وأضاف أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 279 حالة لمواطنين كويتيين، و165 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و129 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و86 حالة لمقيمين من بنجلاديش، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.



