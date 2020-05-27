الجيش الليبي: عمليات متعددة لاجتثاث خطر الميليشيات

أنسامد - 27 مايو /ايار - يمضي الجيش الوطني الليبي قدما في تنفيذ خططه لاجتثاث الميلشيات المسلحة في طرابلس وغيرها من المدن، إذ يواصل سلاح الجو الليبي استهداف مخازن الأسلحة التابعة للميلشيات ومرتزقة تركيا.



وواصل الجيش الليبي قصف الأهداف في المنطقة العسكرية التي أعلنت عنها القيادة العامة، الممتدة من غريان ثم الهيرة إلى الأصابعة.



كما تمكنت منصات الدفاع الجو الليبي من إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة على تخوم العاصمة الليبية، في وقت نجحت تحركات الجيش من تنفيذ عملية نوعية في جنوب مدينة مصراته، نتج عنها تدمير عدد من الآليات وأسر عناصر من المواليين لتركيا.



