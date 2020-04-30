الاتحاد للطيران تعزّز الرحلات الخاصة على شبكة وجهاتها العالم

انسامد - 30 ابريل - نيسان - أعلنت الاتحاد للطيران عن زيادة الرحلات الخاصة إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة، وذلك رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.



‪ ‬وخلال شهر مايو المقبل ستعزز الشركة عدد الرحلات الخاصة المعلن عنها سابقاً من أبوظبي إلى كل من أمستردام، برشلونة، بروكسل، فرانكفورت، جاكارتا، كوالالمبور، لندن، مانيلا، ملبورن، سيؤول، سنغافورة، طوكيو وزوريخ وستشغل رحلات جديدة إلى دبلن ونيويورك.



ويمكن للمسافرين الراغبين بالحجز على هذه الرحلات زيارة موقع ‪www.etihad.com‬ للاطلاع على الخيارات المتوفرة وعلى القوانين والإجراءات المفروضة في الوجهة التي ينوون السفر إليها.. كما يمكن حجز هذه الرحلات الخاصة عبر موقع الاتحاد للطيران ‪‪etihad.com‬‬، أو عبر التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، أو عبر الاتصال بمركز التواصل الخاص بالاتحاد للطيران على الرقم ‪‪/971600555666‬‬ /من داخل الإمارات، أو عبر وكيل السفر المحلي أو وكالة السفر الالكترونية.. كما يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين بالعودة إلى الإمارات التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في مكان إقامتهم.



واكدت الاتحاد لطيران استمرار التزامها بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، حيث عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لتعزيز الإجراءات الصارمة المتخذة وضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك تطبيق التباعد الاجتماعي على متن الطائرة.



كذلك قامت "الاتحاد" بمراجعة خدمات الطعام على متن الطائرة لضمان العمل بمتطلبات الصحة والنظافة العالمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع استمرارها بتقديم تجربة طعام عالية الجودة على متن الطائرة.



