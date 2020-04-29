دبي:تدابير وقائية عالية في منطقة سوق الذهب مع اعادةالافتتاح

انسامد - 29 ابريل - نيسان - أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات في دبي انها اعادت افتتاح سوق ديرة للذهب اعتبارا من 26 أبريل الجاري وفقا لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث حيث سيعمل تجار التجزئة داخل السوق في ساعات تداول مخفضة اذ ستعمل متاجر البيع بالتجزئة من 11 صباحًا إلى 9 مساءً ومكاتب البيع بالجملة من 10 صباحًا إلى 5 مساءً.



وذكرت انها قبل الافتتاح أكملت أسواق الراس ونايف وسوق ديرة للذهب في دبي والمتاجر الفردية برنامجا واسعا للتعقيم مع إرشادات صارمة ولضمان اتباع بروتوكولات دائرة التنمية الاقتصادية للبيع بالتجزئة ومتابعة الأعمال التجارية ضمن تدابير صارمة للصحة والسلامة.



وقال السيد توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات " نعرب عن امتناننا لقادة هذه الدولة وجميع الجهات الحكومية وشرطة دبي وإدارة التحقيقات الجنائية وجميع المستجيبين الأوائل الذين عملوا بلا كلل للوصول بنا إلى هذه النقطة وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ تدابير الوقاية اللازمة للتصدي لتفشي فيروس "كوفيدا - 19" ولإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق والمنافذ التجارية".



وأضاف " إنها خطوة جيدة نحو عودة الاقتصاد بأمان ونحن كقطاع نستعد جميعًا للتوافق مع توقعات الحكومة ومواكبة جميع تدبير السلامة لمزيد من الثقة للمستهلك و إن جهودنا الجماعية تهدف إلى التنفيذ الناجح لبروتوكول البيع بالتجزئة الذي تفرضه اقتصادية دبي بطريقة آمنة وفعالة حيث نستعد على مراحل في الأشهر المقبلة للوصول إلى سعة عمليات بنسبة 100% ".



الجدير بالذكر أنه مع الافتتاح الجزئي للمراكز التجارية هناك أيضاً المزيد من نقاط البيع بالتجزئة لمتسوقي الذهب والمجوهرات.



من جانبه ونيابة عن تجار المجوهرات في المراكز التجارية قال السيد أميت دهاماني السكرتير المشترك لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات " بالإضافة إلى المتاجر عالية الجودة فإن العديد من متاجر المجوهرات الراقية وعلامات المجوهرات الكبرى الموجودة في مراكز التسوق في دبي تعمل أيضًا على تحسين إجراءات السلامة والاحتياط حسب التوجيهات الحكومية. هذا بالإضافة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي التي يخطط لها كل تجار المجوهرات".



وفقا للمبادئ التوجيهية ستسمح هذه المرحلة لتجار التجزئة بتوظيف 30٪ من القوى العاملة واستقبال نفس النسبة من العملاء الأمر الذي سيمكن من الممارسة الصحيحة لمعايير التباعدالاجتماعي فيما سيتم توفير المطهرات والأقنعة والقفازات لجميع الموظفين والعملاء لتقليل أي مخاطر داخل المتاجر.



من ناحيته اشاد السيد شاندو سيرويا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بعمل تجار الذهب والمجوهرات من خلال اتباع جميع الاحتياطات المطلوبة واتباع جميع النصائح الحكومية حيث سيعملون وفقًا لجميع الإرشادات التي وضعتها حكومة دبي لضمان صحة وسلامة تجار التجزئة والعملاء من الالتزام بالتوقيتات إلى تطهير قطع المجوهرات وتركيز جميع الجهود على العمل بأعلى معايير السلامة فيما توقع السيد عبد السلام ك. ب أمين صندوق مجموعة دبي للذهب والمجوهرات ارتفاع الطلب على المصوغات الذهبية.



وستوجه مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أيضًا تجار التجزئة إلى استخلاص المعلومات من جميع العاملين حول كيفية مراقبة العملاء داخل منطقة السوق أو منافذ البيع لضمان تلبية جميع المعايير والتركيز على تقليل تأثير كوفيدا - 1