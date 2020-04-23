تنظيم الاتصالات تتيح 5 تطبيقات مجانا لدعم خدمات صحية عن بعد

انسامد - 23 ابريل - نيسان - أتاحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة "اتصالات ودو" خمسة تطبيقات على شبكة الانترنت بصفة استثنائية وحتى إشعار آخر وذلك في إطار جهودها الحثيثة لدعم المستشفيات والعيادات وتمكينها من تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد.



وشملت قائمة التطبيقات برامج " NextGenGP Telehealthو vSee و OKADOC و doxy.me و GetBEE " وبذلك يرتفع عدد التطبيقات التي قررت هيئة تنظيم الاتصالات فتحها الى 14 تطبيقا خلال شهر تقريبا.



وأكدت الهيئة أن إتاحة هذه التطبيقات يأتي لدعم الإجراءات الاحترازية في الظروف الراهنة.



