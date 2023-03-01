إيطاليا:نحو 115 الف موقع بناء معرضة للغلق

(أنسامد) - مارس 1 - روما - أعلنت مجموعة "ايه ان سي اي "ان حوالي 115 الف موقع بناء إيطالي معرضة لخطر الاغلاق بعد ان سحبت الحكومة الي حد كبير علاوات تحويل المنازل الي صديقة للبيئة .



و اعربت المجموعة عن القلق الشديد ازاء الوضع المتفجر الذى نشأ بعد الموافقة علي المرسوم بقانون بشأن تخصيص الاعتمادات و الذي لا يحل بأي شكل من الاشكال مشكلة الاعتمادات المعلقة الخاصة بمكافأت البناء و التي تبلغ حوالي 19 مليار يورو .



وأكدت امه اذا لم يتم تسديدها يتعرض 115 الف موقع لتجديد المنازل في جميع انحاء إيطاليا للخطر واكثر من 32 الف شركة للتوقف و179 الف عامل للتسريح. (أنسامد).



