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إيطاليا:نحو 115 الف موقع بناء معرضة للغلق
    (أنسامد) - مارس 1 - روما - أعلنت مجموعة "ايه ان سي اي "ان حوالي 115 الف موقع بناء إيطالي معرضة لخطر الاغلاق بعد ان سحبت الحكومة الي حد كبير علاوات تحويل المنازل الي صديقة للبيئة .

    و اعربت المجموعة عن القلق الشديد ازاء الوضع المتفجر الذى نشأ بعد الموافقة علي المرسوم بقانون بشأن تخصيص الاعتمادات و الذي لا يحل بأي شكل من الاشكال مشكلة الاعتمادات المعلقة الخاصة بمكافأت البناء و التي تبلغ حوالي 19 مليار يورو .

    وأكدت امه اذا لم يتم تسديدها يتعرض 115 الف موقع لتجديد المنازل في جميع انحاء إيطاليا للخطر واكثر من 32 الف شركة للتوقف و179 الف عامل للتسريح. (أنسامد).

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