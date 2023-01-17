إيطاليا تنتقد المشروع الاوروبي لإعادة تأهيل المباني التراثية

(أنسامد) - يناير 17 - روما - انتقد الاتحاد الايطالي للمالكين التوجه الاوروبي بشأن إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في المباني التراثية القديمة الوارد فيما يسمى ب "حزمة فيت فور 55" و الذي سيتسبب في خسارة قيمة الغالبية العظمى من العقارات الإيطالية.



وطالب الاتحاد بضرورة تعديل المسودة قيد الدراسة من قبل البرلمان الاوروبي حالياً.



ويدعو المشروع إلى تجديد ملايين المباني السكنية في غضون سنوات قليلة وينص على التدخلات الإلزامية في المباني التي تعاني من انخفاض في الأداء في مجال الطاقة أو القضاء على هذه المباني في توقيت قريب جداً.



ويرى الاتحاد الايطالي أن هذه القرارت ضارة جداً بالنظر إلى واقع التراث الإيطالي.



وتناشد الحكومة والقوي السياسية الإيطالية البرلمان الأوروبي بإتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإعادة النظر في المشروع. (أنسامد).



