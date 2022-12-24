مجموعة "ارديان" العقارية الأوروبية يستحوذ على عقار في ميلانو

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - أكملت مجموعة Ardian Real Estate العقارية، المستثمر العقاري الأوروبي الرائد،عملية الاستحواذ من صندوق عقاري تديره شركة InvestiRe sgr، على عقار مخصص بشكل أساسي للاستخدام المكتبي، ويقع في مدينة ميلانو الإيطالية.



يقع العقار في قلب حي "بورتا نوفا" للأعمال في ميلانو، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 12300 متر مربع، موزعة على 11 طابقًا، من بينها 9 طوابق فوق سطح الأرض.



والعقار شاغر بشكل أساسي وسيخضع لعملية تطوير ستتضمن خطة استثمارية مهمة بهدف إنشاء مبنى صديق للبيئة، والذي سيكون رائدًا فيما يتعلق بتحديد أهداف الاستدامة وتقليل الاستهلاك والانبعاثات وتحويله لمبنى منخفض الطاقة.



يقول رودولفو بيتروسينو من شركة Ardian Real Estate : توضح عملية الاستحواذ هذه أن Ardian، وعلى الرغم من صعوبة الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الكلي، تواصل الاستثمار في سوق العقارات الإيطالي في أصول استراتيجية موجودة في مواقع رئيسية. (أنسامد).



