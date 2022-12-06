ايطاليا: إجراءات للإفراج عن اعتمادات البناء

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - اقترح أمين صندوق المجلس الوطني للمحاسبين المفوض إلى منطقة الضرائب سالفاتور ريجالبيتو، "إجراءاً يسمح للبنوك بالإفراج عن جزء من الصندوق الذي لا يزال لديهم متاحًا للحصول على اعتمادات من المكافآت الضريبية".



تم تقديم المقترح في جلسة الاستماع المخصصة في البرلمان الايطالي حول اعتمادات البناء حيث يبدو أن هذا الحل التشغيلي "أكثر ملاءمة لتسهيل رفع الحظر على مشتريات الائتمان الضريبي من قبل البنوك من خلال منحها مزيدًا من المرونة في التعويض والتغلب على حدود الصياغة الحالية للمرسوم.



وينص المرسوم على التحول الصارم للاعتمادات القابلة للاستخدام إلى 4-5 سنوات من الاعتمادات التي يمكن استخدامها في 10 سنوات، وهو وضع يصعب فيه دفع البنوك لاستئناف عمليات الشراء لأنه، ضمنيًا، يستلزم خفض الدخل المالي المرتبط بالعمليات إلى النصف". (أنسامد).



