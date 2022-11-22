عقارات:42.2 مليون دولار لتطوير جامعة بيكوكا

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - وضعت خطة شاملة للتحديث الهيكلي
والتكنولوجي لموقع جامعة بيكوكا في ميلانو لانشاء حرم جامعي و
اعادة التحديد الوظيفي للمساحات و انشاء اعمال جديدة لزيادة القدرة
التنافسية لهذه الجامعة.
و قدم بنك الاقراض هذه القروض للجامعة لاعادة تطويرها وتنميتها.
وسيتم بناء حرم جامعي اكثر استدامة وتفاعلية وشمولية ومرونة لخلق
مجتمع متنامي يتكون من اكثر من 40 الف طالب و طالبة .وسيتم وضع
الواح كهروضوئية بالاضافة للتحديث التكنولوجي للمساحات المخصصة
للطلاب.
وستزود الجامعة بمحطات دراجات مجهزة و غرف تغيير ملابس و دش.وتهدف
المنحة الي انشاء ثلاث مختبارات علي اعلي مستوي علمي و تكنولوجي
لخدمة الاقسام المتميزة مثل علوم البيئة والارض وعلوم المواد
والتكنولوجية الحيوية والعلوم البايولوجية . (أنسامد).