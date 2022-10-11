إيطاليا : أولوية البني التحتية للتعليم والصحة والإسكان

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - أكدت وثيقة أصدرها بنك الاستثمار الإيطالي بعنوان "الدلائل الارشادية الخاصة بمجالات العمل ذات الأولوية" أن إيطاليا "تعاني من نقص حاد في البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والإسكان.



تشير الوثيقة إلى أن 80 بالمائة من المدارس الإبتدائية في جنوب البلاد ليس بها مقصف وأن 60 بالمائة من المباني المدرسية تقع في مناطق احزمة الزلازل وليست مصممة بالشكل الذي يجعلها قادرة علي مقاومة الهزات الأرضية.



وفقاً للوثيقة، فأن إيطاليا تسجل نتائج جيدة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى على الرغم من إفتقار الأقاليم للبني التحيتية، مؤكدة علي سبيل المثال أن نسبة 40 بالمائة من سكان الجنوب لا يجدون احتياجاتهم للفحص الطبي والوصول للمستشفيات.



وبالنسبة للرعاية الصحية ينصب التركيز على إعادة تصميم عرض الخدمات الطبية في المنطقة والتكييف البيئي والرقمي للمباني وتطوير هياكل الرعاية طويلة الأجل.



وفيما يتعلق بالتعليم تدعو الوثيقة إلى ضرورة إعادة تطوير الحضانات والمباني المدرسية في اطار خطة للهدم وإعادة الإعمار.



أما مجال الإسكان، فهناك 3 ملايين أسرة لا تستطيع تحمل نفقات الحصول على سكن مناسب وتسديد نفقات صيانته لذلك سيتم الجمع بين الزيادة في عرض منازل الإسكان الإجتماعي الخاضع للرقابة مع تطوير حلول الإسكان للفئات المتنامية مثل الطلاب غير المقيمين وشباب العمال. (أنسامد).



