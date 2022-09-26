إيطاليا:قطاع العقارات محفز كبير للإستثمارات

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - يؤكد قطاع العقارات على مركزيته
للاقتصاد الإيطالي، ويكشف عن نفسه كمحفز للاستثمارات: بعد الانتعاش
العام المسجل في عام 2021 ، أظهرت الأشهر الأولى من عام 2022
علامات استمرارية في الاتجاه الإيجابي ، مع قيادة لومباردي للسوق
على المستوى الوطني. على وجه الخصوص .
اكد تقرير بيانات العقارات الذي جمعه ريل ايستيت داتا هاب ان
ميلانو شهدت نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام، مع نمو سنوي
في السوق السكنية بنسبة 36٪.
و يشير التقرير الي ان ما يقرب من نصف المبيعات في العاصمة ميلانو
تتعلق بالشقق المكونة من غرفتينو متوسط الحجم 70 مترا مربعا ، مع
شقق أصغر من المتوسط الوطني.
ويؤكد ان التفضيلات تغيرت على المستوى الإقليمي، حيث اصبحت الفئة
الأكثر مبيعًا هي الشقة المكونة من ثلاث غرف ، والتي تمثل ما يقرب
من نصف معاملات المبيعات في عام 2022.. أما العقارات التي تحتوي
على 4 غرف أو أكثر فهي أقل من المتوسط ، نظرًا لارتفاع الأسعار
وانخفاض العرض (أنسامد).