إيطاليا:قطاع العقارات محفز كبير للإستثمارات

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - يؤكد قطاع العقارات على مركزيته للاقتصاد الإيطالي، ويكشف عن نفسه كمحفز للاستثمارات: بعد الانتعاش العام المسجل في عام 2021 ، أظهرت الأشهر الأولى من عام 2022 علامات استمرارية في الاتجاه الإيجابي ، مع قيادة لومباردي للسوق على المستوى الوطني. على وجه الخصوص .



اكد تقرير بيانات العقارات الذي جمعه ريل ايستيت داتا هاب ان ميلانو شهدت نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام، مع نمو سنوي في السوق السكنية بنسبة 36٪.



و يشير التقرير الي ان ما يقرب من نصف المبيعات في العاصمة ميلانو تتعلق بالشقق المكونة من غرفتينو متوسط الحجم 70 مترا مربعا ، مع شقق أصغر من المتوسط الوطني.



ويؤكد ان التفضيلات تغيرت على المستوى الإقليمي، حيث اصبحت الفئة الأكثر مبيعًا هي الشقة المكونة من ثلاث غرف ، والتي تمثل ما يقرب من نصف معاملات المبيعات في عام 2022.. أما العقارات التي تحتوي على 4 غرف أو أكثر فهي أقل من المتوسط ، نظرًا لارتفاع الأسعار وانخفاض العرض (أنسامد).



