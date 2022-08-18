مديوبانكا: استحواذ المستثمرون علي مبنى من ممتلكات كريالوس

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - أنهى مستشار ادارة الاعمال الايطالي، كريالوس، بيع مبنى في طريق مونتيبيلو 18 في قلب ميلانو إلى صفقة نادي من المستثمرين المؤسسيين والأفراد من القطاع الخاص بتنسيق من البنك الاستثماري الإيطالي مديوبانكا.



ويملك المبنى صندوق "اريت " الذي تروج له شركة بلاكستون كريالوس، ويغطي المبنى مساحة تزيد عن 30000 متر مربع على ثمانية طوابق فوق الأرض للاستخدام المكتبي وطابقين تحت الأرض.



وسيواصل كريالوس إدارة العقار - المؤجر إلى بنك انتيزا سان باولو من خلال صندوق ميلان تروفي ريفاوند 4 البديل للاستثمار العقاري، والذي تضمنه صفقة النادي التي ينسقها ميديوبانكا.



وقد منحت البنوك المقرضة قرضًا لتمويل مشروع "أخضر" ، لشراء الأصل الذي خضع مؤخرًا لعملية إعادة تطوير كبيرة، مما جعله أحد أصول "جرادو اي" مع "ليد جولد "(التي تساعد المستثمرين في تنفيذ ممارسات الإدارة لتحديد أولويات كفاءة البناء وخفض التكاليف التشغيلية وزيادة قيمة الأصول وضمان الإنتاجية والراحة والصحة والرفاهية لشاغليها) و"برييم ان" وهو مقياس من شانه اعطاء نظرة عامة واضحة على الأداء البيئي للمباني .



ويعد مديوبانكا بنكاً استثمارياً ايطالياً تأسس عام 1946 بمبادرة من رافائيل ماتيولي وانريكو كوشيا لتسهيل إعادة بناء الصناعة الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية. (أنسامد).



