إيطاليا : 30 مليون يورو لترميم المنازل التاريخية

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - تم توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة البيوت التاريخية الإيطالية (Adsi) وبنك معهد الائتمان الرياضي، لدعم قطاع الأنشطة الثقافية من خلال تشجيع الترويج وترميم المنازل التاريخية.



وتنص مذكرة التفاهم على تخصيص تمويل قدره 30 مليون يورو أيضًا لصالح رابطة البيوت التاريخية الإيطالية وأعضائها، من أجل الاستثمار في حماية وترميم التراث الثقافي التاريخي الخاص.



وقالت رابطة البيوت التاريخية الإيطالية في بيان لها، إنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لمشاريع الاستدامة وفقًا لمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وموضوعات كفاءة الطاقة وتدابير السلامة والتنفيذ التكنولوجي للبنى التحتية ورقمنة التراث الثقافي.



وصرح وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني : إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة أخرى لحماية وتعزيز التراث الثقافي، منوها أن "المنازل التاريخية الإيطالية هي شهادة أساسية يجب الحفاظ عليها وصيانتها لأنها جزء لا يتجزأ من هوية بلدنا وجماله وجاذبيته".



وقال رئيس معهد الائتمان الرياضي، أندريا أبودي : تمثل المنازل التاريخية جزءًا مهمًا من التراث الثقافي الإيطالي، والذي يجب بالتأكيد حمايته، وفي الوقت نفسه تعزيزه. (أنسامد).



