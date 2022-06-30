عقارات : أسعار المنازل ترتفع في الربع الأول + 4.6٪

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - أكدت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي ايستات أن أسعار المنازل المباعة للأسر قد ارتفعت في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 1.7٪ مقارنة بالربع السابق وبنسبة 4.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.



وقالت إنه على الرغم من مناخ عدم اليقين والقلق بسبب الصراع في أوكرانيا، فإن اتجاه النمو الذي بدأ في الربع الثالث من عام 2019 تم تأكيده.



وأشار المعهد إلى أن أسعار المنازل الجديدة آخذة في الارتفاع أيضًا، حيث تشهد إتجاه نحو النمو بنسبة 5٪، متباطئًا بشكل طفيف عن نسبة + 5.3٪ المسجلة في الربع السابق، والتي تعد أعلى مستوياته على الإطلاق.



ويختتم ايستات، "تتجلى هذه الاتجاهات في سياق النمو المستمر والحيوي في حجم المبيعات (+ 12٪ زيادة الاتجاه التي سجلها مرصد سوق العقارات التابع لوكالة الإيرادات للقطاع السكني، بعد + 15.7٪ من الربع السابق)" . (أنسامد).



