إيطاليا: مؤتمر المباني تحت الإنشاء لعرض مسارات التوثيق

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - ينظم المجلس الوطني لكتاب العدل في إيطاليا مساء اليوم الخميس مؤتمراً بالتعاون مع مجلس التوثيق لمقاطعتي كومي وليكو بعنوان "المباني تحت الإنشاء ،مسارات التوثيق".



ويحضر المؤتمر الرئيس الجديد للمجلس الوطني للمهن جوليو بيينو.



وتقول مذكرة خاصة بالحدث " ستكون فرصة لعرض العديد من الحلول التشغيلية العملية تتعلق بالحالات المتكررة مثل شراء وبيع العقارات تحت الإنشاء".



ومنذ 2019 أصبح كاتب العدل الضامن لتأكيد الضمانات القانونية للمعاملات خاصة أن التعديلات القانونية نصت على فرض رقابة كاتب العدل في مرحلة ما قبل العقد الإبتدائي.



ويلزم التعديل كذلك بنشر هذا العقد من خلال تسجيله في السجلات العامة مما يتيح للمشتري الإستفادة ببند الحماية الخاصة المنصوص عليها في القانون. (أنسامد).



