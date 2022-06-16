مديوبانكا: دليل صفقة الاستحواذ على عقار بقيمة 243 مليون يورو

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - منح مستشار إدارة الأعمال في ميلانو كريالوس اس جي ار، فترة حصرية لصفقة نادي من المستثمرين المؤسسيين والأفراد بتنسيق من مديوبانكا Mediobanca لبيع العقار الكائن في Via Montebello 18 في ميلانو، بقيمة 243 مليون يورو.



ويعتبر العرض المقدم من مديوبانكا الأكثر تنافسية ومن المتوقع الإغلاق بحلول يوليو 2022.



وتبلغ مساحة العقار 30 الف متر مربع ويضم 8 طوابق فوق الأرض للاستخدام المكتبي وطابقين تحت الأرض.



ويقع المبني في قلب مدينة ميلانو، بين المركز التاريخي ومنطقة الأعمال Porta Nuova، ومؤجر إلى Intesa Sanpaolo وسيديره صندوق ميلان Trophy RE Fund 4 التابع لـ Kryalos SGR ، الموقعة من قبل صفقة النادي المنسقة بواسطة مديوبانكا.



"تشهد الصفقة على قدرة Mediobanca الحصرية، بفضل عمل الفريق الاستشاري المخصص للعقارات، لتحديد العقارات المرموقة مع مؤجري الجودة، وهيكلة ومتابعة عملية الاستحواذ بأكملها وفقًا لأفضل ممارسات السوق".



مديوبانكا هو بنك استثماري إيطالي تأسس عام 1946 بمبادرة من Raffaele Mattioli وEnrico Cuccia لتسهيل إعادة بناء الصناعة الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية. (أنسامد).



