تعيين مدير جديد لشركة "إنجل أند فولكر" العقارية في إيطاليا

(أنسامد) - مايو 7 - روما - أعلنت شركة "إنجل أند فولكر" الألمانية المتخصصة في مجال الوساطة العقارية تعيين توماسو أجوتسي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لفرع الشركة في إيطاليا.



وقال سفين أوديا، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "إنجل أند فولكر" في بيان له : إن تعيين توماسو أجوتسي يمثل أهمية كبيرة للمجموعة، حيث أن أجوتسي قائد حقيقي يتمتع بخبرات كبيرة لتعزيز وجودنا في السوق الإيطالية وتعزيز مكانة الشركة في قطاع العقارات الفاخرة.



وأضاف أن إيطاليا تعتبر في الواقع إحدى الدول التي تركز الشركة عليها ولديها إمكانات تنموية هائلة، كما يتضح من النتائج الاقتصادية لعام 2021 التي شهدت زيادة في العمولات بنسبة 55%، بإجمالي 68 مليون يورو مقارنة بـ 43 مليون يورو العام السابق.



(أنسامد).



