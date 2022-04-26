إيطاليا: تحويل محطة نووية سابقة إلى متحف للطاقة

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - في الماضي، كان مخطط لها أن تصبح أحدى المصادر الرئيسية للطاقة الكهربائية المولدة عبر الطاقة النووية في إيطاليا، لكن محطة مونتالتو دي كاسترو، التابعة لشركة الكهرباء إنيل، ستصبح متحفا للطاقة، وكذلك مركزا للابتكار في نفس المجال.



ووفقا للمشروع الجديد، ستتحول محطة مونتالتو، إلي منطقة حقيقية للابتكار في مجال الطاقة، لاسيما في المنطقة التي كانت مخصصة لمحطة طاقة نووية، لتكون أول مثال في عالم إعادة التحول الثقافي.



كما يضم المشروع إنشاء مركز ثقافي مبتكر، خاص بتحول الطاقة، في موقع المحطة الذرية، ليحكي الماضي والتحول نحو المستقبل عن هذه المحطة.



جاء الإعلان عن هذا المشروع بوصفه "حياة جديدة" لمحطة مونتالتو، بواسطة مدير شركة إنيل إيطاليا، نيكولا لانزيتا، والمهندسة المعمارية، باتريشيا فيل، وعمدة مونتالتو دي كاسترو، سيرجيو كاتشي.



ومحطة مونتالتو، هي محطة طاقة كانت تنوي إيطاليا إقامتها في منطقة لاتسيو، لتوليد الكهرباء عبر مفاعلين نوويين، لكن العمل توقف على المشروع عام 1987، بعد استفتاء أجرى في إيطاليا لوقف استخدام الصناعة النووية في البلاد. (أنسامد).



