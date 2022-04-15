إيطاليا: تحويل موقع مصنع قديم إلى فندق فاخر

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - ستتولى شركة "أيركول Erqole" التابعة لمجموعة " QarIbo Ab" السويدية المتخصصة في مشروعات الضيافة، تحويل منطقة مصنع "تشيريو" القديم في بلدة مونتي أرجنتاريو بمقاطعة جريسيتو، لمنشأة إقامة سياحية فاخرة.



وستبدأ هذه الأعمال بعد اتفاق وقعته الشركة مع منطقة توسكانا وبلدية مونتي أرجنتاريو التي ستدعم المشروع الذي يحمل اسم "فابريكا". ومن المقرر أن يحمل الفندق، عقب تنفيذه اسم "لا روكا La Roqqa".



وتم الإعلان عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة فلورنسا، بحضور رئيس إقليم توسكانا، يوجينيو جياني، وعمدة مونتي أرجنتاريو، فرانشيسكو بورغيني، ورجل الأعمال السويدي ومؤسس شركة Erqole، كوني جونسون.



وأعلنت شركة "أيركول" أنها ستعزز استثماراتها في توسكانا بمساعدة مؤسسة " Invest in Tuscany" التي ستتولى البحث عن شركاء محتملين في المشروع وتدريب الموظفين.



ووفقا للاتفاق، الذي لم يحدد تكلفة المشروع، فإن مدة التنفيذ سوف تستغرق عامين. (أنسامد).



