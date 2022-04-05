إيطاليا: دوفيفيفو تستمر في التوسع وتستحوذ على "شي نستور"

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - تستمر منصة "دوفيفيفو Dovevivo" الإيطالية العاملة في مجال تأجير الشقق والمجمعات العقارية، في التوسع، إذ استحوذت على الشركة الفرنسية "شي نستور Chez Nestor"، وهي شركة رائدة في مجال إدارة العقارات، والتي لديها في محفظتها المالية أكثر من 1300 سرير في 6 مدن.



وجاء الإعلان عن هذا الاستحواذ في بيان للشركة الإيطالية التي قالت إنها تعمل على تعزيز نشاطها في مجال إدارة وتأجير العقارات.



وأشار البيان إلى أن الاستثمار الاستراتيجي بقيمة 50 مليون يورو من قبل شركات تابعة لدوفيفيفو، التي يسيطر عليها صندوق "ستاروود كابيتال جروب"، والتي تضمنت عمليتي اندماج واستحواذ، كان من بينها الاستحواذ على شركة ألتيدو في فبراير الماضي، جعل من دوفيفيفو، واحدة من أكبر منصات إدارة السكن في أوروبا.



ونوه البيان أن الشركة باتت تدير 2500 عقار، بـ 13 ألف سرير و400 ألف متر مربع، وبأصول خاضعة لإدارتها بقيمة 1.4 مليار يورو في 50 جهة و6 دول، وهي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال والمملكة المتحدة واسكتلندا. (أنسامد).



