إيطاليا:جائحة كورونا لم تؤثرعلى سوق العقارات الفاخرة

(أنسامد) - مارس 26 - روما - ذكرت دراسة إيطالية، أن جائحة كورونا لم تؤثر على سوق العقارات الفاخرة في البلاد، حيث ارتفع الطلب على المساكن الفاخرة والفيلات بنسبة 50% تقريبًا في غضون ثلاث سنوات.



وكشفت الدراسة الصادرة عن المرصد الأول لسوق العقارات السكنية الفاخرة في إيطاليا، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي الفترة التي شهدت إنتشار فيروس كورونا، سجل الطلب على العقارات الفاخرة نموًا أكبر بكثير من نمو سوق العقارات السكنية بأكمله، حيث بلغ ما يقرب من 50%.



كان لفيروس كورونا تأثير على حركة تنقل الأشخاص، ما دفعهم إلى إعادة تقييم المحيط الذي يعيشون فيه. لذلك، قرر أولئك الذين كانوا يبحثون عن منازل فاخرة في الخارج البقاء في إيطاليا، مما أدى إلى نمو الطلب على المنازل الفاخرة في البلاد.



وصرح كارلو جيوردانو، الرئيس التنفيذي للبوابة العقارية الإيطالية Immobiliare.it:لقد أصبح سوق العقارات الفاخرة قطاعا يتمتع بأهمية كبيرة داخل النسيج الاقتصادي لبلادنا.



بالنسبة للتوزيع الجغرافي، يتركز الجزء الأكبر من سوق العقارات الفاخرة في شمال ووسط إيطاليا، حيث يوجد 42% من عروض العقارات الفاخرة في الشمال الغربي، و31% في وسط إيطاليا و18% في الشمال الشرقي.



تمتلك مدينة ميلانو النصيب الأكبر من العقارات الفاخرة بقيمة 4.66 مليار يورو، 98% منها عبارة عن شقق. نما الطلب على العقارات منذ يونيو 2019 بنسبة 30% في نهاية عام 2021. (أنسامد).



