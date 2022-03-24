مرصد تيريلي: الطلب على المساكن الفاخرة يفوق العرض في ميلانو

(أنسامد) - مارس 24 - روما - أكد مرصد تيريلي للعقارات في دراسة أجراها على سوق العقارات في إيطاليا أن الطلب قد زاد على المساكن الفاخرة، بينما لا يزال المعروض ضعيفاً في النصف الأخير من عام 2021.



وتوضح الدراسة "طلبات الشراء الكبيرة صاحبها مبيعات تقدر بـ 26.4 بالمائة من إجمالي إعلانات بيع المساكن في أكثر مناطق ميلانو تميزا، إذ يبلغ سعر المتر المربع على الأقل 7 آلاف يورو، بإجمالي لا يقل عن مليون يورو للوحدة".



وتشير الدراسة إلى أن "السباق يتواصل سواء كان بحثاً عن أول مسكن أو تغيير مسكن قديم أو لمجرد الاستثمار". (أنسامد).



