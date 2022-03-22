دراسة لبنك إيطاليا تظهر ارتفاعا في أسعار المنازل

(أنسامد) - مارس 22 - روما - أظهرت دراسة أجراها بنك إيطاليا دراسة بشأن سوق العقارات، ارتفاعا ملحوظا في أشعار المنازل.



وأجريت الدراسة علي 1560 وكيل عقاري في الفترة ما بين 10 يناير و9 فبراير 2022.



وبحسب الدراسة، فقد تم ملاحظة ارتفاع في أسعار المنازل ، سواء في الربع الرابع من عام 2021 أو في التوقعات للربع الحالي.



وتشير الدراسة إلى نمو حصة الوكالات التي باعت عقارًا واحدًا على الأقل في الربع الأخير من العام الماضي، لتبلغ أعلى المعدلات منذ بدء المسح في عام 2009.



كما كشفت الدراسة أن النسبة المئوية للوكالات التي باعت منزلًا واحدًا على الأقل في الربع الرابع بلغت 86.7 بالمائة مقارنة بنسبة 82.4 في الربع الثالث.



على صعيد آخر، أكدت الدراسة أنه لا يزال هناك تصور سائد بين الوكلاء بأن للوباء تأثير توسعي شامل على الطلب على الإسكان وارتفاع الأسعار، والذي سيستمر على الأقل حتى نهاية عام 2022.



(أنسامد).



