توقعات بانتعاش سوق العقارات التجارية في أوروبا وإيطاليا

(أنسامد) - مارس 12 - روما - كشف تقرير حول سوق العقارات التجارية في أوروبا وإيطاليا لعام 2022 أنه من المتوقع أن يشهد سوق العقارات التجارية الأوروبية انتعاشا، على الرغم من تزايد المخاوف بسبب الحرب، بعدما تأثر بشدة في عام 2021 بسبب تفشي جائحة كورونا.



ووفقا للتقرير الصادر عن معهد دراسات وأبحاث سوق العقارات الإيطالي «سيناري ايموبيلياري» Scenari Immobiliari، كان قطاع التجزئة وقطاع الفنادق الأكثر تضررًا من الأزمة الصحية، مع هروب المستثمرين.



تراجعت الاستثمارات العقارية في مجال المحلات التجارية والأماكن التجارية بنحو عشرة بالمائة في أوروبا، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق، والذي بلغ 33 مليار يورو العام الماضي.



في عام 2022، من المتوقع أن يرتفع اجمالي الاستثمارات العقارية التجارية بنسبة 12 في المائة إلى أكثر من 37 مليار يورو. ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات في إيطاليا بنسبة 10.5% لتصل إلى أكثر من 1.46 مليار يورو.



يقول ماريو بريجليا، رئيس «سيناري ايموبيلياري» : "دفعت الأزمة الصحية التي خرجنا منها، المشغلين إلى اتخاذ خيارات مدعومة بالتفاؤل الحذر بالنسبة للمستقبل. من الواضح أن السيناريو قد يتغير بسبب آثار الحرب في أوكرانيا". (أنسامد).



