شركتي انفيميت واريكسبو للتطوير الحضري توقعان اتفاق تعاون

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - وقعت شركتي انفيميت و اريكسبو اتفاق اطار مدته 5 سنوات لتطوير مشروعات مشتركة في مجال التطوير الحضري وشركة انفيميت هي شركة مملوكة بالكامل لوزارة الاقتصاد و المالية الايطالية - و اريكسبو - و هي شركة خاصة يملك غالبية اسهمها القطاع العام وتعمل في مشروع تطوير مركز الابتكار في ميلانو وهو مبني مكون من عشرة طوابق ،يقع علي مساحة أكثر من 16.500 متر مربع مخصصة حصريًا لمختبرات الأبحاث و 3.000 متر مربع من التراسات والمساحات الخضراء بالاضافة الي مشروعات اخري في لومباردي.



و ينص الاتفاق الذي وقعه مديري عموم انفيميت جيوفانا ديلا باستا واريكسبو ايجور دي بيازيو علي تعاون اريكسبو في خطط التطوير لتجديد بعض المناطق المملوكة من قبل الصناديق العقارية المدارة بواسطة انفيميت والتي سيتم تحديدها لاحقًا ، بالإضافة إلى الأنشطة الإدارية وأنشطة العملاء.



وقال بيازيو ان المهمة الجديدة لشركة اريكسبو هي تطوير مساحات جديدة علي غرار التحول الناجح للمنطقة التي استضافت اكسبو ميلانو 2015 واضاف ان الاتفاق الذي ابرم مع اينفيميت يعتبر "بالتأكيد" خطوة حاسمة في هذا الاتجاه و توضح دور اريكسبو في قطاع التجديد الحضري وان هذا الدور هو مثال علي التعاون المثمر بين مؤسسات حكومية. (أنسامد).



