الحكومةالايطالية تطلق تعديل الإطارالتنظيمي للمكافآت الضريبية

(أنسامد) - يناير 25 - روما - بعد مرسوم مكافحة الاحتيال ، تستعد الحكومة الايطالية لإطلاق إجراء جديد يعدل الإطار التنظيمي للمكافآت الضريبية... هذه المرة ، ينتهي الأمر بتحويل الرصيد : إذا لم يتم تعديل مخطط المرسوم التشريعي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا .. سيحد بشكل كبير من آلية تحويل الائتمان. يمكن تطبيقه مرة واحدة فقط ، وينطبق الشيء نفسه على خيار خصم الفاتورة.



ووفقًا لمؤسسة الضمان الاجتماعي للفئات المهنية ، فإن هذه الحداثة "تغذي فقط الفوضى التنظيمية التي تسبب أضرارًا للانتعاش الاقتصادي لقطاع البناء ، وتخلق حالة من عدم اليقين للمهنيين وتمنع العائلات من التدخل في منازلهم".



يوضح فيتا: "جنبًا إلى جنب مع الضغط ضد الاحتيال ، نعتقد أن هناك حاجة لاتخاذ إجراء ضد المؤسسات التي تغذي هذه المواقف. نلاحظ ، على سبيل المثال ، أن أكبر المشاكل تحدث مع المقاولين العموميين".



يؤكد رئيس المؤسسة أن المقاولين العامين يكتسبون مهامًا مع حلول "تسليم مفتاح" ، ثم يديرون جميع الممارسات في المنزل: هذه الممارسة هي محفز سهل للاحتيال.



لذلك تأمل المؤسسة في ضمان المزيد من الضوابط على الآليات المعتمدة بالفعل ، بدلاً من تقديم حوافز للتدخلات الموفرة للطاقة وسلامة المباني ، ثم إبطائها بكل الطرق. (أنسامد).



