الحكومةالايطالية تطلق تعديل الإطارالتنظيمي للمكافآت الضريبية

(أنسامد) - يناير 25 - روما - بعد مرسوم مكافحة الاحتيال ،
تستعد الحكومة الايطالية لإطلاق إجراء جديد يعدل الإطار التنظيمي
للمكافآت الضريبية... هذه المرة ، ينتهي الأمر بتحويل الرصيد : إذا
لم يتم تعديل مخطط المرسوم التشريعي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا
.. سيحد بشكل كبير من آلية تحويل الائتمان. يمكن تطبيقه مرة واحدة
فقط ، وينطبق الشيء نفسه على خيار خصم الفاتورة.
ووفقًا لمؤسسة الضمان الاجتماعي للفئات المهنية ، فإن هذه الحداثة
"تغذي فقط الفوضى التنظيمية التي تسبب أضرارًا للانتعاش الاقتصادي
لقطاع البناء ، وتخلق حالة من عدم اليقين للمهنيين وتمنع العائلات
من التدخل في منازلهم".
يوضح فيتا: "جنبًا إلى جنب مع الضغط ضد الاحتيال ، نعتقد أن هناك
حاجة لاتخاذ إجراء ضد المؤسسات التي تغذي هذه المواقف. نلاحظ ، على
سبيل المثال ، أن أكبر المشاكل تحدث مع المقاولين العموميين".
يؤكد رئيس المؤسسة أن المقاولين العامين يكتسبون مهامًا مع حلول
"تسليم مفتاح" ، ثم يديرون جميع الممارسات في المنزل: هذه الممارسة
هي محفز سهل للاحتيال.
لذلك تأمل المؤسسة في ضمان المزيد من الضوابط على الآليات المعتمدة
بالفعل ، بدلاً من تقديم حوافز للتدخلات الموفرة للطاقة وسلامة
المباني ، ثم إبطائها بكل الطرق. (أنسامد).