بورجوزيزيا تعلن دمج بايك لتقوية ادارة الممتلكات

(أنسامد) - يناير 19 - روما - اعلنت شركة بورجوزيزيا للعقارات (استثمارات سكنية) عن دمج بايك ، وهي شركة تعمل منذ عشرين عامًا في مجال الاستشارات الفنية للعقارات ، في إدارتها العقارية.



سيتم دمج المهنيين خلال شهر يناير وسيساهم في تعزيز فريق إدارة الممتلكات الذي بدأته شركة بورجوزيزيا مما سيساهم في تعزيز فريق إدارة الممتلكات الذي بدأته الشركة تعتبر شركة بورجوزيزيا للعقارات احدي شركات الشركة الام بورجوزيزيا المدرجة في اورونيكست ميلانو في البورصة الإيطالية ، والتي تؤكد مستويات النمو "في ضوء الاستثمارات الكبيرة في التجديد الحضري المخطط لها في خط الأنابيب". (أنسامد).



