مجموعة رينوفارس تعتزم الادراج في البورصة

(أنسامد) - يناير 14 - روما - تعتزم مجموعة رينوفارس (Renovars) التي تديرها شركة Facile Ristrutturare، الإدراج في البورصة، بعد عام 2021 مع حجم مبيعات موحد ارتفع إلى 300 مليون يورو مقابل 80 مليون في عام 2020.



تم الإعلان عن ذلك من قبل المؤسسين والمساهمين المسيطرين، بمناسبة تعيين برونو فيتوري رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لشركة Renovars Real Estate. تأسست رينوفارس في عام 2018، وتسيطر على مجموعة من عشر شركات متخصصة في الخدمات المنزلية.



صرح فيتوري : لا يزال قطاع العقارات اليوم أحد القوى المحركة للاقتصاد الإيطالي، ويمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه أيضًا أحد القطاعات التي قاومت بشكل أفضل الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، منوها أن الفترة من 2022-2024 ستكون بالتأكيد فترة أخرى من النمو القوي للقطاع. (أنسامد).



