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مدينة ترييستي الأولي في إيطاليا من حيث جودة الحياة
    (أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - تصدرت مدينة Trieste تريستي الترتيب السنوي الثاني والثلاثين للمقاطعات الإيطالية لجودة الحياة التي جمعتها صحيفة الأعمال Il Sole 24 Ore ، تليها ميلان وترينتو.

    احتلت المدينة الساحلية الشمالية الشرقية المركز الخامس في النسختين الأخيرتين من الاستطلاع الذي تم التشاور معه على نطاق واسع.

    من بين المقاطعات العشر الأولى ، توجد خمس مقاطعات في الشمال الشرقي: بولسانو (الخامس) ، بوردينوني (السابع) ، فيرونا (الثامن) ، أوديني (التاسع) ، تؤكد جميعها مراكزها العشرة الأولى ، بالإضافة إلى تريفيزو التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرتبة العاشرة بفضل نوعية الحياة للنساء مقياس جديد هذا العام. (أنسامد).

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