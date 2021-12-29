مدينة ترييستي الأولي في إيطاليا من حيث جودة الحياة

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - تصدرت مدينة Trieste تريستي الترتيب السنوي الثاني والثلاثين للمقاطعات الإيطالية لجودة الحياة التي جمعتها صحيفة الأعمال Il Sole 24 Ore ، تليها ميلان وترينتو.



احتلت المدينة الساحلية الشمالية الشرقية المركز الخامس في النسختين الأخيرتين من الاستطلاع الذي تم التشاور معه على نطاق واسع.



من بين المقاطعات العشر الأولى ، توجد خمس مقاطعات في الشمال الشرقي: بولسانو (الخامس) ، بوردينوني (السابع) ، فيرونا (الثامن) ، أوديني (التاسع) ، تؤكد جميعها مراكزها العشرة الأولى ، بالإضافة إلى تريفيزو التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرتبة العاشرة بفضل نوعية الحياة للنساء مقياس جديد هذا العام. (أنسامد).



