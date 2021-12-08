ميلان: افتتاح كورسو بيونس أيرس 59 السكنية والتسويقية

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - سيتم افتتاح في ديسمبر الجاري، افتتاح كورسو بيونس أيرس 59 (Corso Buenos Aires 59) لتكون منطقة سكنية وتجارية جديدة، بمناسبة التسوق في عيد الميلاد.



تم تطوير المشروع لاستخدامات سكنية وتجارية مختلطة، من قبل مارك كابيتال مانيجمنت Mark Capital management، وهي شركة تعمل في قطاع العقارات، والتي أعادت تطوير منطقة "كورتي دي بايريس" السابقة.



وفيما يتعلق بالجانب التجاري من المشروع، فهو يشمل 6 أسطح متوسطة الحجم بمساحة إجمالية قدرها 8 آلاف متر مربع، وستجلب علامات تجارية كبرى للمنطقة، منها نايك، وميزون دو موند، وإيسلونجا وديكاتلون.



وقال بيتر إيفانز، نائب رئيس الشركة المنفذة للمشروع، "عند التخطيط لكورسو بيونس ايرس 59، درسنا المنطقة بعناية ولاحظنا عدم وجود مساحات تجارية كبيرة ومتعددة الاستخدامات، في أحد أهم شوارع التسوق في ميلانو"، موضحا أن المشروع يلبي اهتمامات بعض أهم العلامات التجارية العالمية. (أنسامد).

