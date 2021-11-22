فلورنسا تحوّل ثكنات لوبي توسكانا السابقة الي إسكان اجتماعي

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - دبت الحياة من جديد في ثكنات لوبي دي توسكانا السابقة في فلورنسا والتي ، وفقًا لقصر فيكيو ، تستعد لتصبح منطقة تأسست على مركزية الأماكن العامة والمساحات الخضراء والتنقل المستدام من خلال إطلاق "أكبر عملية إسكان اجتماعي من حيث الأمتار المربعة ، عدد المساكن والخدمات للسكان ".



سيتم استغلال 70٪ من إجمالي المساحة للإسكان الاجتماعي و تبلغ 36 ألف متر مربع ، منها أكثر من ألفي متر مربع لبرنامج تخطيط موارد المؤسسات ، و قد وافق المجلس البلدي على الخطة التفصيلية التي قدمتها مستشارة تخطيط المدينة سيسيليا ديل ري وفقا للخطة الإنشائية ولوائح التخطيط العمراني.



سيتم هدم معظم الثكنات السابقة من أجل مستوطنة جديدة بمزيج وظيفي ، مقسمة إلى استخدامات مختلفة: سكني (إسكان اجتماعي) ، تجاري ، مكتبي ، سياحي - ضيافة ، صناعي / حرفي لمساحة إجمالية مفيدة بشكل عام 53 ألف متر مربع. تتضمن العناصر المركزية للخطة إنشاء مساحة مركزية كبيرة للمشاة للدراجات الهوائية (أنسامد).



