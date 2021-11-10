اتفاق ارديان و بريليوس مع اريف سانشاين لايجار فيلا ايميلياني

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - وقع ارديان و بريليوس اتفاقية إيجار مع شركة دولية في قطاع الاتصالات للعقار الواقع في فيلا ايميلياني في روما.



العقار مملوك لاريف سانشاين و هو صندوق استثمار عقاري مملوك بالكامل من قبل ارديان ويديره بريليوس ، و اعتبارًا من مارس 2022 ، تاريخ التسليم ، سيكون المقر الإيطالي الجديد في المبنى المعني.



يتميز العقار بمساحة إجمالية تبلغ 3200 متر مربع ، موزعة على ستة طوابق فوق الأرض وطابق سفلي يضم مكاتب وتراسات بانورامية مع إطلالة مميزة على المدينة القديمة وحديقة خاصة مع إمكانية الوصول المباشر من الطابق السفلي. سيتم اعتماده من Leed ، مما يدل على الاهتمام العالي في التصميم بقضايا الاستدامة والكفاءة. (أنسامد).



