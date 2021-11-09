افتتاح فندق بولجاري السابع في الثاني من ديسمبر في باريس

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - تعلن فنادق ومنتجعات بولجاري عن افتتاح فندق بولغري باريس في 30 شارع جورج الخامس في الثاني من ديسمبروسيفتتح فندق في موسكو في عام 2022 قال الرئيس التنفيذي جان كريستوف بابين - "مع هذا الافتتاح نحن فخورون بإضافة جوهرة فرنسية إلى مجموعة فنادق ومنتجعات بولجاري.



بعد أن افتتحنا مؤخرًا بوتيك بولجاري الجديد في بلاس فاندوم ، يشرفنا أن نجلب مرة أخرى أفضل ما في التصميم والأسلوب والثقافة والضيافة الإيطالية الفاخرة إلى قلب باريس ".



يمثل فندق بولجاري باريجي أحدث ابتكارات المجموعة التي تضم عقارات في ميلانو وبالي ولندن وبكين ودبي وشنغهاي ، وكذلك في المدن التي من المقرر افتتاحها في المستقبل: روما (2022) ، موسكو (2022) ، طوكيو (2023) وميامي (2024) ولوس أنجلوس (2025).



يقع الفندق في قلب "المثلث الذهبي" في باريس ، في الدائرة الثامنة ، وقد تم تصميم الفندق من قبل شركة الهندسة المعمارية الإيطالية أنطونيو سيتيريو باتريشيا فييل.



يتألف الفندق من 76 غرفة ، 75٪ منها أجنحة ، مع تراسات كثيرة . تم تصميم كل شقة على أنها شقة خاصة ومفروشة بأثاث مصمم من العلامات التجارية الفاخرة المعروفة.



تضيف الأعمال الفنية وصور المشاهير المرتبطة بالدار ملاحظة تميز فنادق ومنتجعات بولغري. تقع في الجزء العلوي من المبنى ، تمتد بنتهاوس بولجاري على مساحة إجمالية تزيد عن 1000 متر مربع ، منها 400 متر مربع في الداخل و 600 في الهواء الطلق ، موزعة على مستويين.



يحتوي هذا البنتهاوس على حديقة على السطح مليئة بنباتات البحر الأبيض المتوسط ;;وأشجار الفاكهة ، ويوفر إطلالة بانورامية على المباني الشهيرة في العاصمة الفرنسية.



يدير المطعم الشيف نيكو روميتو الحائز على ثلاث نجوم ميشلان ، والذي طور مفهومًا مخصصًا لجميع فنادق السلسلة ، بناءً على مزيج من الأطباق الحديثة والكلاسيكية من المطبخ الإيطالي.



يضم الفندق أيضًا بار بلجااري ، وردهة تقع بجوار البار ، ومنتجع صحي منتشر على مساحة 1300 متر مربع موزعة على مستويين ، بما في ذلك حمام سباحة بطول 25 مترًا. (أنسامد).



