الصندوق الوطني للانعاش الاقتصادي: 54 مليار يورو لروما

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - تخطت العاصمة الايطالية سقف
المبلغ المقدم لاعادة الاعمار و الذي يصل الي 54 مليار يورو وذلك
بفضل 6 بنود في الخطة الوطنية للانعاش الاقتصادي مما سيكون له
تاثير كبير علي المدن و الضواحي الايطالية الاخري.ا
علن هذا الرقم المدير العام لشركة كويما مانفريدي كاتيلا عند
افتتاح ندوة حول اعادة تنشيط البلاد بعد جائحة كورونا و التي تم
تنظيمها في العاصمة الايطاليى بهدف تحليل الاستراتيجيات و
الاستثمارات التنمية في البلاد والذين قدروا ان هذا الرقم يمكن ان
يتعدي 85 مليار من ضمنها الاستثمارات في البنية التحتية. (أنسامد).