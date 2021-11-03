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الصندوق الوطني للانعاش الاقتصادي: 54 مليار يورو لروما
    (أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - تخطت العاصمة الايطالية سقف المبلغ المقدم لاعادة الاعمار و الذي يصل الي 54 مليار يورو وذلك بفضل 6 بنود في الخطة الوطنية للانعاش الاقتصادي مما سيكون له تاثير كبير علي المدن و الضواحي الايطالية الاخري.ا علن هذا الرقم المدير العام لشركة كويما مانفريدي كاتيلا عند افتتاح ندوة حول اعادة تنشيط البلاد بعد جائحة كورونا و التي تم تنظيمها في العاصمة الايطاليى بهدف تحليل الاستراتيجيات و الاستثمارات التنمية في البلاد والذين قدروا ان هذا الرقم يمكن ان يتعدي 85 مليار من ضمنها الاستثمارات في البنية التحتية. (أنسامد).

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