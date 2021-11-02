ايطاليا-رئيس المؤسسة الوطنية للبناء: الجائحة دمرت القطاع

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - قال رئيس المؤسسة الوطنية للبناء و التشييد في ايطاليا جابرييل بويا لقد مررنا باربعة اعوام صعبة و لم يكن من السهولة بمكان الوصول لما نحن فيه الان ..لقد اصابتنا الجائحة في مقتل حرفيا ليس فقط لانها ضربت ايطاليا اولا و لكن لانها القت الضؤ علي جمود القطاع وتعقيد منظومة اتخاذ القرار وعدم كفاءة النظام الاداري.و علي هامش اللقاء السنوي اضاف ان الوباء وسع الفجوة بين اولئك الذين استفادوا من الضمانات و الاستقرار و اولئك الذين يجب ان يعملوا يوميا خاصة و انه في السنوات الاخيرة كان هناك يوميا حالات طارئة يجب معالجتها.



و اضاف الآن "قطاع البناء هو بطل ما يقرب من نصف تمويل ألخطة الوطنية للتعافي من اثار الوباء" أضاف ، محددًا أن "من 222 مليار 108 مليارات تؤثر على قطاع البناء" ، و "إذا كانت مكافحة البيروقراطية السيئة هدفًا مشتركًا ، فمن الواضح أن الحكومات أدركت أننا كنا على حق.



,و اختتم بالقول انه يمكننا القول إننا مساهمون بنسبة 50٪ من برنامج الابحاث الوطني ". (أنسامد).



