Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

عقارات - مشروعات
ايطاليا-رئيس المؤسسة الوطنية للبناء: الجائحة دمرت القطاع
    (أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - قال رئيس المؤسسة الوطنية للبناء و التشييد في ايطاليا جابرييل بويا لقد مررنا باربعة اعوام صعبة و لم يكن من السهولة بمكان الوصول لما نحن فيه الان ..لقد اصابتنا الجائحة في مقتل حرفيا ليس فقط لانها ضربت ايطاليا اولا و لكن لانها القت الضؤ علي جمود القطاع وتعقيد منظومة اتخاذ القرار وعدم كفاءة النظام الاداري.و علي هامش اللقاء السنوي اضاف ان الوباء وسع الفجوة بين اولئك الذين استفادوا من الضمانات و الاستقرار و اولئك الذين يجب ان يعملوا يوميا خاصة و انه في السنوات الاخيرة كان هناك يوميا حالات طارئة يجب معالجتها.

    و اضاف الآن "قطاع البناء هو بطل ما يقرب من نصف تمويل ألخطة الوطنية للتعافي من اثار الوباء" أضاف ، محددًا أن "من 222 مليار 108 مليارات تؤثر على قطاع البناء" ، و "إذا كانت مكافحة البيروقراطية السيئة هدفًا مشتركًا ، فمن الواضح أن الحكومات أدركت أننا كنا على حق.

    ,و اختتم بالقول انه يمكننا القول إننا مساهمون بنسبة 50٪ من برنامج الابحاث الوطني ". (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إيطاليا .. + 6 ٪ في عام 2021

    ألبوم الصور