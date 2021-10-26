اتساع حديقة سيجرين بمقدار 20 الف متر مربع حتي عام 2022

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - مازالت حديقة سيجرين و هي حديقة مجمع الاعمال في ضواحي ميلانو تتوسع حيث تستعد لاستقبال 4 الاف شخص و ستضم مباني بها مكاتب و خدمات علي مساحة 30 الف متر مربع بالاضافة الي مساحة اضافية تبلغ 20 الف متر مربع عام 2022.



و يقول بيان صحفي لمجموعة اوروبا ريسورس ان المجمع من المفترض ان يضم 6 بنايات تم بناء 3 منهم و الباقي قيد البناء.تغطي المساحات الخارجية حولي 5650 متر مربع و يضم كذلك 4 اجنحة خضراء ذات اسطح مفتوحة مكسوة باللون الاخضر تضم مجموعة من الكافيهات ومكان ادارة لكافة الخدمات بالاضافة الي جراج كبير يضم 1600 مكان. (أنسامد).



