صفقة لبيع مجموعة من المراكز التجارية

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - وقعت شركة Immobiliare Grande Distribuzione Siiq الإيطالية، وهي شركة عقارية تمتلك وتدير محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق في إيطاليا، اتفاقية مع شركة Intermediate Capital Group، وهي شركة لإدارة الأصول مدرجة في بورصة لندن، لبيع مجموعة من محلات السوبر ماركت والمراكز التجارية بقيمة 140 مليون يورو تتماشى مع القيمة الدفترية في 30 يونيو.



من المقرر إتمام الصفقة بحلول 25 نوفمبر 2021، وفقا لبيان صادر عن المجموعة العقارية. تتكون هذه المحفظة من 5 محلات هايبر ماركت، تقع في ليفورنو وسكيو ولوغو وبيزارو وسينيغاليا وسوبر ماركت واحد في سيسينا، والتي تدر ما يقرب من 7.7 مليون يورو من الإيرادات من صافي الإيجار السنوي، بعقود طويلة الأجل. (أنسامد).



