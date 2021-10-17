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شركة بورجوسيسيا تستحوذ على فيلا كانالي
    (أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - استحوذت شركة بورجوسيسيا (Borgosesia) القابضة العاملة في القطاع المالي والعقاري، والمدرجة في البورصة الإيطالية، على فيلا كانالي في بريشيا، والمعروفة باسم بيكولو فيتوريالي (Piccolo Vittoriale)، إحدى الجواهر المعمارية لمدينة لومبارديا.

    ووفقا لبيان صادر عن شركة بورجوسيسيا ، بلغت قيمة الصفقة في المزاد 586 ألف يورو. وأضاف البيان أنه سيتم استخدام المبنى، الذي تبلغ مساحته حوالي 1200 متر مربع، كمشروع سكني.

    وتابعت الشركة أنه سيتم تنفيذ مشروع ترميم وإعادة تطوير مصرح به من قبل البلدية، بما يتماشى مع خطة أعمال بورجوسيسيا. (أنسامد).

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