ايطاليا..المناقصات العامة في سبتمبر تسجل - 2.2بالمائة

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - سجل السوق العام لمناقصات التصميم التي بدأت في يوليو تقدما ملحوظا وفقًا لمرصد OICE / Informatel الخاص بالمناقصات العامة للهندسة والعمارة و الذي اكد انه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، تم طرح 2،719 مناقصة بقيمة 663.8 مليون يورو ، +20.8 في العدد و + 18.0٪ في القيمة في عام 2020.



يذكر التقرير أنه في سبتمبر ، كان هناك 166 مناقصة خاصة بالتصميم فقط ، بقيمة 48.7 مليون يورو. مقارنة بشهر أغسطس + 4.4٪ في العدد و -2.2٪ في القيمة.



تظهر المقارنة مع سبتمبر 2020 زيادة بنسبة 0.6٪ في العدد و 84.1٪ في القيمة. وبلغ عدد العطاءات المنشورة في الجريدة الأوروبية 51 عطاء ، فقط في واحدة منها ، بقيمة 370 ألف يورو ، معيار الجائزة الذي تم اختياره هو الحد الأقصى للخصم ، وكانت 3 في أغسطس.



في المجموع ، كانت الاتفاقيات الإطارية لخدمات التصميم فقط في سبتمبر 14 بقيمة 22.4 مليون يورو ، مسجلة ارتفاعًا ملحوظا من 7 في أغسطس. (أنسامد).



