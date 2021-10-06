ايطاليا..المناقصات العامة في سبتمبر تسجل - 2.2بالمائة

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - سجل السوق العام لمناقصات
التصميم التي بدأت في يوليو تقدما ملحوظا وفقًا لمرصد OICE /
Informatel الخاص بالمناقصات العامة للهندسة والعمارة و الذي اكد
انه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، تم طرح 2،719 مناقصة
بقيمة 663.8 مليون يورو ، +20.8 في العدد و + 18.0٪ في القيمة في
عام 2020.
يذكر التقرير أنه في سبتمبر ، كان هناك 166 مناقصة خاصة بالتصميم
فقط ، بقيمة 48.7 مليون يورو. مقارنة بشهر أغسطس + 4.4٪ في العدد و
-2.2٪ في القيمة.
تظهر المقارنة مع سبتمبر 2020 زيادة بنسبة 0.6٪ في العدد و 84.1٪
في القيمة. وبلغ عدد العطاءات المنشورة في الجريدة الأوروبية 51
عطاء ، فقط في واحدة منها ، بقيمة 370 ألف يورو ، معيار الجائزة
الذي تم اختياره هو الحد الأقصى للخصم ، وكانت 3 في أغسطس.
في المجموع ، كانت الاتفاقيات الإطارية لخدمات التصميم فقط في
سبتمبر 14 بقيمة 22.4 مليون يورو ، مسجلة ارتفاعًا ملحوظا من 7 في
أغسطس. (أنسامد).