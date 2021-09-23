ايطاليا..تباطؤ حركة البناء في يوليو الي - 1.9 بالمائة

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - تباطأ مؤشر إنتاج البناء الايطالي حيث انخفض في يوليو ، وفقًا لتقديرات ، بنسبة 1.9 ٪ مقارنة بشهر يونيو. ..كما سجلت حركة البناء تباطؤ ربع سنوي أيضًا ، بنسبة -0.5٪ مقارنة بالسابق.



على الرغم من الانخفاض المسجل على أساس دوري ، فإن مستويات المؤشر المعدل موسميا لإنتاج البناء لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل العام في فبراير 2020 ، وفقًا لتقارير Istat. وعلى أساس الاتجاه ، ارتفع مؤشر إنتاج البناء الخام بنسبة 5.4٪ ، بينما سجل المؤشر المعدل لتأثيرات التقويم نموًا بنسبة 9.1٪.



في متوسط ;;الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 ، سجل مؤشر الخام زيادة قدرها 33.1٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، بينما ينمو المؤشر المصحح لتأثيرات التقويم بنسبة 33.4٪. (أنسامد).